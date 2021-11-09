Руководитель новосибирского главка полиции получил повышение в звании

Глава ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков получил звание генерал-лейтенанта полиции, следует из соответствующего указа президента России Владимира Путина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении специальных званий главам региональных управлений МВД. В числе руководителей, получивших повышение в звании, — начальник ГУ МВД РФ по Новосибирской области Андрей Кульков.

Согласно этому же указу, звание генерал-майора получил Владислав Мингела, возглавляющий главное управление МВД в Хакасии после Кулькова.

Андрей Кульков назначен начальником ГУ МВД по Новосибирской области в июле 2020 года, за месяц до этого свой пост покинул его предшественник Юрий Стерликов. До этого с 2018 года Кульков возглавлял региональное полицейское управлении в Республике Хакасия. Родился в Иванове, где с 1993 года прошел путь от районного инспектора по предупреждению правонарушений несовершеннолетних до замначальника регионального УМВД. В феврале 2019 года получил звание генерал-майора.