79% новосибирцев выступили против обязательной вакцинации от COVID-19

79% опрошенных жителей Новосибирска считают, что вакцинация от COVID-19 должна быть добровольной.

25 октября мэрия Новосибирска запустила онлайн-опрос, в котором предложила жителям города ответить на вопросы, связанные с обязательной вакцинацией от коронавируса, нерабочими днями и ограничительными мерами. Опрос завершился 7 ноября. Участие в нем приняли более 1 360 жителей города.

Согласно результатам, 79% опрошенных новосибирцев сообщили, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной. 4,1% уточнили, что прививка может быть обязательной только для отдельных профессий, 14,39% проголосовали за вакцинацию всех граждан, кроме имеющих противопоказания.

На вопрос о том, что можно улучшить в организации вакцинации против коронавируса, 21,8% новосибирцев ответили, что необходимо обеспечить возможность предварительной записи на прививку, которая исключает ожидание в очереди. Более 10% опрошенных уточнили, что в городе нужно открыть круглосуточные пункты вакцинопрофилактики.

Жители Новосибирска также сообщили о том, какие трудности испытывают из-за ограничительных мер в период пандемии коронавируса. Выбрать можно было несколько вариантов ответа. 62,1% опрошенных указали, что ощущают психологическую усталость от актиковидных мер. Почти 40% респондентов отметили снижение дохода и уровня жизни, 25,7% сообщили, что из-за ограничительных мер испытывают сложности на работе или учебе.

При этом на вопрос о том, как за прошедший год изменилось отношение жителей города к ковиду, 51,7% опрошенных новосибирцев сообщили, что считают актиковидные меры избыточными. Более серьезно стали относиться к необходимости вакцинации от коронавируса и ограничительными мерам только 13,2% новосибирцев.

Напомним, с 12 ноября в Новосибирской области вводят новые ограничительные меры из-за коронавируса. Система QR-кодов будет действовать при посещении предприятий общепита, баз отдыха, санаториев и выставочных мероприятий. Накануне в регионе зафиксировали суточный рекорд по заболеваемости COVID-19. За один день коронавирус выявили у 400 человек.