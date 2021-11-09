Движение по второму съезду четвертого моста откроют в декабре в Новосибирске

Движение по второму съезду четвертого моста на правом берегу в Новосибирске планируется открыть в декабре текущего года, сообщает пресс-служба концессионера — группы «ВИС».

По данным пресс-службы группы «ВИС», реализация концессионного проекта по созданию четвертого моста в Новосибирске ведется в соответствии с графиком. Работы не останавливались даже во время объявленных в стране выходных дней в связи с обострением противоэпидемической ситуации.

«На строящейся правобережной транспортной развязке группа «ВИС» ведет работы по подготовке к запуску движения на съезде С-2. Здесь завершены все монолитные работы по устройству подпорных стен и пешеходных тоннелей, выполнено устройство двух слоев асфальтобетона. Открыть движение автотранспорта по этому съезду планируется в декабре текущего года. Ранее на правом берегу Оби движение автомобилей было запущено по съезду С-1», — указано в сообщении.

Уточняется, что уже сейчас на объекте завершен первый этап реконструкции Зыряновского путепровода. Трамвайные пути на нем приведены в проектное положение, осуществляется проезд общественного транспорта.

Полностью готовы 11 из 18 опор мостового перехода. Ведется 11-й из 16 этапов надвижки пролетного строения над руслом реки. Всего укрупнено и надвинуто на объекте более 6 500 тонн металлоконструкций. Специалисты также продолжают работы на площадке сооружения пилона четвертого моста в Новосибирске.

В пресс-службе группы «ВИС» отметили, что мониторинг проведения строительных работ ведется с помощью беспилотных летательных аппаратов. Производится фиксация состояния объекта и расчет соответствия оперативного выполнения с проектными решениями.

«Все это позволяет гибко реагировать на любые изменения внешних обстоятельств, включая пандемийную обстановку», — указано в сообщении.

Напомним, работы по возведению сооружения в городе планируется завершить в 2023 году. Уже к концу 2022 года на мосту запустят техническое движение.