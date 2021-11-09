«Ростелеком» провел апгрейд своей виртуальной телефонии

За 9 месяцев этого года услуга «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» стала более востребована среди представителей малого и среднего бизнеса Сибири, чем за аналогичный период 2020 года. Расширенные возможности и обновленная линейка тарифов позволяют настроить функционал сервиса для предприятий любого масштаба.

Обновленная линейка «Виртуальной АТС» позволяет выбрать тот тариф, который подойдет для конкретной компании. Например, пакет из 5 рабочих мест включает в себя 600 исходящих минут на любые телефоны России, детализацию звонков, мобильное рабочее место и функцию распределения вызовов. А расширенный тарифный план на 15 рабочих мест и 3 000 минут дополнен функциями аналитики и дашборда, записи разговоров и возможностью подключения к виртуальному контактному центру.

Виртуальная телефония позволяет подключить прямой городской номер или номер 8800, записать голосовое приветствие или меню, настроить переадресацию вызовов или развернуть полноценный контактный центр. Проанализировать эффективность звонков в «Виртуальной АТС» поможет «Аналитика и дашборды» — сервис автоматического анализа телефонных разговоров.

«“Аналитика и дашборды” поможет быстрее реагировать на сложности при обработке вызовов и контролировать качество обслуживания клиентов. Сервис позволяет создавать графические отчеты за выбранный период по числу вызовов, по направлениям звонков или по эффективности сотрудников. По результатам анализа руководители могут сократить или увеличить загрузку специалистов, а также изменить их количество, исходя из реальных потребностей компании», — рассказал заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Вячеслав Куц.

Виртуальная АТС дает возможность быстро организовать услуги телефонии через интернет без привязки к конкретному адресу. Сервис в том числе подходит для компаний, которые перешли на удаленный режим работы: благодаря переадресации на мобильные, сотрудники принимают звонки клиентов в любом месте, а качество их работы контролируется с помощью функции записи и хранения разговоров.