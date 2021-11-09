Назначен председатель Новосибирского областного суда

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении председателем Новосибирского областного суда Людмилы Симанчевой, до этого работавшей в руководстве Иркутского облсуда.

Указ президента о назначении судей в субъектах РФ опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с документом, Людмила Симанчева назначена председателем Новосибирского областного суда на шестилетний срок. Ранее в числе кандидатур на этот пост назывались и.о. председателя суда в Новосибирске Елена Пилипенко, а также судья Томского областного суда Алексей Марисов.

Напомним, кресло председателя новосибирского облсуда фактически оставалось вакантным с октября 2018 года, после того, как эту должность покинула Римма Шатовкина. Сейчас она находится под уголовным преследованием по настоянию главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. По версии следствия, судья превысила должностные полномочия, предупредив заместителя начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей о предстоящем у него обыске.

Людмила Симанчева родилась в 1958 году в Красноярском крае, после окончания юридического факультета Томского университета работала в органах следствия. С 1993 года работала судьей в Томском облсуде, в 2011 году была назначена на должность зампредседателя Иркутского облсуда.