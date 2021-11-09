В Новосибирске сдали элитный жилой комплекс на Михайловской набережной

В конце октября в эксплуатацию ввели жилой комплекс на Михайловской набережной, который стал яркой архитектурной доминантой прибрежного ансамбля благодаря фасаду, декорированному оригинальной подсветкой.

По информации «Континента Сибирь», выдача ключей собственникам элитных квартир в ЖК «Михайловский» начнется 15 ноября и продлится почти две недели до 3 декабря. Сама процедура передачи ключей будет проходить посекционно.

«Континент Сибирь» рассказывал, что ГК «СМСС» строит дом бизнес-класса рядом с Михайловской набережной, в честь которой получил название. От него до станции метро «Речной вокзал» 10 минут ходьбы. ЖК «Михайловский» состоит из пяти секций разной этажности: от 9 до 13 этажей. Здание спроектировано с учетом того, чтобы у подавляющего большинства квартир окна выходили на Обь и парк. Благодаря сквозному проходу в третьей блок-секции жильцы жилого комплекса смогут беспрепятственно выходить на саму набережную, которую, кстати, благоустраивал и «СМСС». Здесь можно кататься на велосипедах, играть в волейбол, баскетбол или футбол на универсальной спортивной площадке, и просто гулять с детьми по красивому парку.

На сегодняшний день, в жилом комплексе «Михайловский» еще остались в продаже несколько квартир с видом на реку, ул. Большевистскую, а также во внутренний двор. Собственники квартир ЖК «Михайловский» могут записаться для получения ключей на сайте жилого комплекса.