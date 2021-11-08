Пункт вакцинации от COVID-19 возобновит работу в ТРЦ «Аура» в Новосибирске

В Новосибирске возобновляет работу пункт вакцинации от коронавируса в ТРЦ «Аура», сообщает Новосибирская областная ассоциация врачей на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

В торгово-развлекательном центре «Аура» в Новосибирске с 10 ноября возобновляет работу мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Отметим, пункт вакцинопрофилактики закрыли месяц назад из-за низкой посещаемости.

«10 ноября возобновляет работу мобильный пункт вакцинации в ТРЦ «Аура» (ул. Военная, 5). Расписание работы: понедельник-пятница с 14:00 до 20:00, суббота-воскресенье с 12:00 до 17:00», — указано в сообщении.

Напомним, с начала пандемии в Новосибирской области выявили 73 962 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки заболевание подтвердилось у 400 человек.

Из-за ситуации с коронавирусом в регионе ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. По последним данным, в Новосибирской области первым компонентом вакцины от COVID-19 привито 970 307 человек, закончили вакцинацию 831 055 жителей области.

Отметим, в регионе действует интерактивная карта пунктов вакцинации от коронавируса, на которой также указаны лаборатории, где можно сдать ПЦР-тесты и анализы на антитела.

В Новосибирской области введена система QR-кодов для посещения некоторых организаций и массовых мероприятий. С 12 ноября список мест, которые можно посещать при наличии QR-кодов, будет расширен.