Незаконный цех по розливу алкоголя обнаружили полицейские на бывшей птицефабрике под Новосибирском

Василий Попов
 
Крупный цех по производству фальсифицированного алкоголя обнаружили под Новосибирском
Скриншот видео ГУ МВД России по Новосибирской области

Правоохранители пресекли деятельность цеха по производству фальсифицированного алкоголя под Новосибирском, где трудились 16 мигрантов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. 

Нелегальная деятельность была организована на территории бывшей птицефабрики недалеко от поселка Советский в Новосибирском районе Новосибирской области.  Сотрудники правоохранительных органов обнаружили работающую полуавтоматическую линию по розливу алкоголя. На предприятии работали 16 трудовых мигрантов.

«Полицейскими было изъято 28 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, в том числе 900 канистр с сырьем и более 60 тысяч бутылок готовой к сбыту продукции с этикетками водки, коньяка и виски известных российских и международных брендов. На алкоголь были нанесены федеральные специальные марки с явными признаками подделки. Предварительно установлено, что фальсификат сбывали на территории Новосибирской области», — сообщила Ирина Волк.

Отмечается, что на складе цеха обнаружили более 300 тыс. единиц стеклотары и 900 тыс. бутылочных крышек.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 4 ст. 327.1 УК (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).

Шестерых рабочих цеха привлекли к административной ответственности за нарушение правил въезда и режима пребывания в России. Правоохранители устанавливают организаторов и участников противоправной деятельности, а также каналов распространения контрафактной продукции.

Напомним, с января по сентябрь текущего года специалисты Сибирского таможенного управления выявили 15 тонн санкционных товаров и 177,8 тыс. изделий с признаками контрафакности. Проверки проводились как на внутреннем рынке Сибири, так и вблизи российско-казахстанской границы.

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