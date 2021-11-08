Незаконный цех по розливу алкоголя обнаружили полицейские на бывшей птицефабрике под Новосибирском

Правоохранители пресекли деятельность цеха по производству фальсифицированного алкоголя под Новосибирском, где трудились 16 мигрантов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Нелегальная деятельность была организована на территории бывшей птицефабрики недалеко от поселка Советский в Новосибирском районе Новосибирской области. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили работающую полуавтоматическую линию по розливу алкоголя. На предприятии работали 16 трудовых мигрантов.

«Полицейскими было изъято 28 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, в том числе 900 канистр с сырьем и более 60 тысяч бутылок готовой к сбыту продукции с этикетками водки, коньяка и виски известных российских и международных брендов. На алкоголь были нанесены федеральные специальные марки с явными признаками подделки. Предварительно установлено, что фальсификат сбывали на территории Новосибирской области», — сообщила Ирина Волк.

Отмечается, что на складе цеха обнаружили более 300 тыс. единиц стеклотары и 900 тыс. бутылочных крышек.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 4 ст. 327.1 УК (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).

Шестерых рабочих цеха привлекли к административной ответственности за нарушение правил въезда и режима пребывания в России. Правоохранители устанавливают организаторов и участников противоправной деятельности, а также каналов распространения контрафактной продукции.

Напомним, с января по сентябрь текущего года специалисты Сибирского таможенного управления выявили 15 тонн санкционных товаров и 177,8 тыс. изделий с признаками контрафакности. Проверки проводились как на внутреннем рынке Сибири, так и вблизи российско-казахстанской границы.