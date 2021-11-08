Прокуратура проверяет доступность лекарств для детей с тяжёлой болезнью в Новосибирской области

В Новосибирской области родители детей с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» пожаловались на отсутствие лекарств, необходимых для лечения заболевания. Прокуратура инициировала проверку.

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку обеспечения детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) необходимыми медицинскими препаратами.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства 8 ноября, проверка проводится в связи с поступлением информации о том, что четверо детей с заболеванием не могут получить препараты «Спинраза» и «Рисдиплам» для проведения поддерживающей терапии.

«Прокуратура проверит соблюдение законодательства о защите прав детей, о здравоохранении, а также оценит полноту и достаточность оказания детям бесплатной медицинской помощи и своевременность назначения терапии от СМА», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области, отметив, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Проверку по факту недостаточного обеспечения детей лекарственными препаратами проводит также Следственное управление СКР по региону. Следователи оценят исполнение соответствующих обязанностей со стороны органов власти.

Напомним, в октябре в минздраве Иркутской области прошли обыски по делу о нехватке лекарств для детей с муковисцидозом.