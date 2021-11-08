Polymetal инвестирует $447 млн в золоторудный проект в Красноярском крае

Группа Polymetal инвестирует $447 млн в строительство золоторудного проекта Ведуга в Красноярском крае, сообщает пресс-служба компании.

Капитальные вложения одобрил Совет директоров АО «Полиметалл» (головная компания Группы Polymetal). Уточняется, что начало строительных работ запланировано на третий квартал 2022 года. В первом квартале 2025 года объект введут в эксплуатацию, во втором квартале этого же года начнется производство. Выход объекта на полную проектную мощность запланирован до конца третьего квартала 2025 года.

«Значительные запасы с высокими содержаниями, отличные экономические показатели и способность генерировать существенные денежные потоки стали основанием для одобрения проекта Ведуга Советом директоров», — отметил главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис.

Уточняется, что в капитальные затраты на реализацию проекта в период с 2022 по 2029 годы входят, в частности, $ 77 млн на строительство скипового ствола и подземной инфраструктуры после запуска производства в период с 2027 по 2029 годы. Горный календарь предусматривает ведение открытых горных работ на объекте в течение 10 лет — до 2031 года, а также подземных горных работ на протяжении 12 лет — с 2030 по 2041 год.

«Среднее годовое производство в течение всего срока эксплуатации месторождения составит 200 тыс. унций золота (200 тыс. унций — около 5,6 кг, прим. — «Континент Сибирь») при денежных затратах $ 725-775 на унцию золотого эквивалента и совокупных денежных затратах $ 800-850 на унцию золотого эквивалента», — уточняется в сообщении.

Ведуга — месторождение упорной руды с высоким содержанием золота, расположенное в районе Северо-Енисейского золотого пояса в Красноярском крае, в 520 км от Красноярска. «Полиметалл» владеет 59,4% в уставном капитале Ведуги и колл-опционом на выкуп оставшейся доли у ВТБ. Компания планирует полностью консолидировать актив после получения полного пакета разрешений от государственных органов, ожидаемого во втором квартале 2022 года.

Polymetal International plc (вместе со своими дочерними компаниями — «Полиметалл», «Компания» или «Группа») с активами в России и Казахстане входит в топ 10 производителей золота в мире и в топ 5 производителей серебра в мире.