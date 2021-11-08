Пассажир такси выстрелил в водителя из-за ссоры в Новосибирске

В Новосибирске пассажир такси выстрелил в водителя из травматического пистолета, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. Мужчина скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел вечером 7 ноября возле дома на улице Пархоменко в Ленинском районе Новосибирска.

«По предварительным данным, между водителем такси и пассажиром на бытовой почве в ходе словесной перепалки возник конфликт, в ходе которого одним из участников были произведены два выстрела предположительно из травматического пистолета», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в результате водитель такси с телесными повреждениями был доставлен бригадой скорой помощи в медучреждение. Пассажир с места происшествия скрылся.

По факту инцидента сотрудники полиции проводят проверку. В настоящее время правоохранители устанавливают лицо, причастное к произошедшему.

Напомним, в августе новосибирский бизнесмен подал иск в арбитражный суд региона с требованием взыскать с «Яндекс. Такси» 500 млн рублей. Согласно копии заявления, размещенной в telegram-канале «Арбитр», новосибирец пожаловался на «покушение на убийство» после поездки на автомобиле сервиса.

Позже бизнесмен подал еще два иска в арбитражный суд Москвы в отношении компании «Яндекс» с требованием взыскать 3 трлн рублей за некачественное оказание услуг такси.