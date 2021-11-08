Глава сети «Дядя Дёнер» Антон Лыков выступил с новым обращением к инвесторам

Основатель, генеральный директор и совладелец сети стритфуда «Дядя Дёнер» Антон Лыков в ходе прямого эфира в YouTube 8 ноября обратился к инвесторам, чтобы обозначить предварительный план по реструктуризации задолженности перед держателями облигаций сети.

Напомним, что основанная в Новосибирске сеть стритфуда «Дядя Дёнер» в 2021 году дважды допустила дефолт по облигациям. Объем неисполненных обязательств по 1-й эмиссии составил 554 800 рублей, по второй — порядка 20 490 408 руб. О том, что делать держателям облигаций в этой ситуации, «Континент Сибирь» писал в материале по ссылке. Среди причин Антон Лыков называл налоговую проверку компании, ситуацию с бизнес-проектами сооснователя компании Антона Горестова (признан банкротом), а также общее положение дел на рынке.

В свою очередь представители владельцев облигаций по обоим выпускам компании «Дядя Дёнер» приняли решение о подаче исковых заявлений в суд с требованием взыскать с эмитента номинальную стоимость облигаций, купонный доход, неустойки, убытки и иные денежные суммы. Сумма исковых требований по первому выпуску — 60 690 408 руб., по второму выпуску — 50 554 800 руб.

6 июля Сбербанк обратился в арбитражный суд с иском в отношении новосибирской сети «Дядя Дёнер» об обращении взыскания на заложенное имущество в рамках ст. 50 ФЗ «О несостоятельности». Речь идет о 42 павильонах компании. В июле Антон Лыков сообщал, что у компании и банка «достигнута предварительная договоренность о заключении мирового соглашения и реструктуризации кредита после прохождения всех необходимых юридических процедур, включающих в себя, в том числе, и подачу искового заявления со стороны Сбербанка в адрес эмитента».

Осенью появилась информация о возможной ликвидации ООО «Теон» и ООО «Бердск ДД», которые являлись поручителями по облигационным займам компании. После этого эмитенту была направлена претензия со стороны представителя владельцев облигаций. Владельцы облигаций намерены в рамках ближайшего слушания по делу, которое состоится 9 ноября текущего года, подать ходатайство о привлечении поручителей в качестве соответчиков.

В ходе прямого эфира 8 ноября Антон Лыков рассказал о том, как проходит процесс погашения задолженности перед разными категориями кредиторов. «С налоговой службой мы подходим к концу нашего графика по расчетам. Мы заплатили 8 млн рублей, осталось еще 2 млн. До конца года планируем полностью рассчитаться. Со всеми кредиторами, включая владельцев облигаций, мы намерены заключить мировое соглашение. Мы сформировали график погашения задолженности. Непосредственно со Сбербанком мы планируем подписать мировое соглашение в декабре. Мы также работаем совместно с владельцами облигаций, чтобы соблюсти их интересы, — отметил в ходе прямого эфира Антон Лыков. — Основная моя цель — сохранить бизнес».