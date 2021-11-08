В Новосибирской области на неделю перекрыли самый длинный путепровод из-за дефектов конструкции

Движение транспорта по путепроводу в Коченевском районе Новосибирской области приостановили на неделю из-за выявленных дефектов конструкции, сообщает пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД).

С 7 по 14 ноября движение транспортных средств по путепроводу через железную дорогу «Омск – Новосибирск» на 6 километре автодороги «Коченево – совхоз Коченевский» в Коченевском районе Новосибирской области приостановят из-за выявленных дефектов конструкции, допущенных при строительстве.

«По результату комиссионного осмотра путепровода были выявлены недостатки и нарушения предыдущей подрядной организацией АО «Сибмост». Одним из выявленных недостатков было смещение сегментных опорных частей и отсутствие необходимого зазора для температурного перемещения в деформационном шве над опорой №1. В целях устранения выявленных недостатков и нарушений проектной организацией ООО «Изыскатель-МТ» в 2021 году были разработаны мероприятия по исправлению положения опорных частей и восстановлению конструкций деформационного шва», — указано в сообщении.

Уточняется, что для исправления положения опорных частей объекта планируется поднять металлические пролеты многотонными домкратами. Для обеспечения безопасности дорожного движения ремонтные работы будут проводиться при полном закрытии движения по мосту сроком на семь дней. Работы будут выполняться подрядной организацией АО «Новосибирскавтодор».

Во время ремонта движение транспорта будет организовываться через железнодорожный переезд, расположенный с западной стороны рабочего поселка Коченево. После завершения всех работ объект планируется ввести в постоянную эксплуатацию.

«Выполнение данных работ позволит обеспечить эксплуатацию конструкций путепровода в исправном состоянии, обеспечит увеличение срока службы и сохранность мостовых конструкций», — отмечается в сообщении.

Напомним, движение по путепроводу через железную дорогу «Омск – Новосибирск» открыли в 2019 году. В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщали, что он является самым длинным в регионе. Протяженность путепровода и подходов к нему составляет порядка 800 метров. Стоимость объекта — 339 млн рублей.