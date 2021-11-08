До завершения Всероссийской переписи населения осталось 6 дней. Перепись на портале Госуслуг продлена до 14 ноября. В общей сложности ее прошло уже более 2 млн жителей Новосибирской области.

О ходе переписной кампании в регионе речь шла в ходе оперативного совещания в правительстве региона 8 ноября. С докладом о динамике ее проведения выступил первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

В настоящее время участие во Всероссийской переписи населения приняли уже более 2 млн человек, что составляет более 71,9% жителей Новосибирской области.

Принять участие в переписи можно несколькими способами: заполнить переписные анкеты самостоятельно на портале Госуслуг, в МФЦ, на переписных участках, а также дождаться переписчика дома. При этом не нужно показывать никаких документов. Также, для удобства жителей региона, пройти перепись и заполнить анкету станет возможным в торговых центрах, где в ближайшее время начнут работать переписные пункты.

Для участия в переписи на портале Госуслуг необходимо только иметь стандартную или подтвержденную учетную запись. После окончания опроса формируется QR-код, подтверждающий участие в переписи, который нужно будет показать переписчику. Все данные граждан передаются напрямую в Росстат в обезличенном виде. Заполнить анкету на портале Госуслуг можно до 14 ноября.

Отметку в 1,5 млн переписанных граждан Новосибирская область прошла пять дней назад.

Напомним, жителям области необходимо ответить на 33 вопроса в переписной анкете – с их помощью будет определена не только численность проживающих на территории региона граждан, но и социально-демографическое состояние населения: пол, возраст, жилищные условия, образование, семейный статус, источники дохода и многое другое.

Предварительные итоги переписи населения Росстат опубликует в апреле 2022 года, окончательные итоги – в IV квартале 2022 года. Подробная информация о переписи представлена на официальном сайте Всероссийской переписи населения.