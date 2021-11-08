Суточный рекорд по заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в Новосибирской области

За прошедшие сутки COVID-19 выявили у 400 человек в Новосибирской области. Об этом на оперативном совещании в областном правительстве в понедельник, рассказал министр здравоохранения Константин Хальзов.

Глава минздрава отметил, что в регионе продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции.

«За прошедшую неделю в Новосибирскую область поступило 1 млн 227 тысяч 775 комплектов доз вакцины, последнее поступление было 5 ноября – 5 850 доз «Гам-КОВИД-Вак». Всего, с начала вакцинации первым компонентом привито 970 307 новосибирцев, закончили вакцинацию 831 055 человек. Жителей старше 60 лет от коронавируса привито 330 155 человек», — поделился Константин Хальзов.

По словам министра здравоохранения, с нарастающим итогом всего с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области зарегистрировано 73 962 случаев за все время, за последние сутки выявлено 400 случаев заболевания среди новосибирцев, госпитализация потребовалась 135 пациентам.

«Общий коечный фонд составляет 4 133 места, на текущий момент имеется порядка 15% свободных мест», — уточнил он, добавив, что с ОРВИ за прошедшую неделю зарегистрировано 26 235 заболевших, регистраций гриппа на территории Новосибирской области нет.

Добавим, что по данным территориального управления Роспотребнадзора, с которыми выступил на совещании Александр Щербатов, показатель выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе растёт седьмую неделю. За прошедшую неделю он вырос с 345 случаев до 400 новых случаев в день.

В связи с этим Роспотребнадзор подготовил предложения по введению новых ограничений в целях нераспространения коронавируса в Новосибирской области, которые будут рассмотрены в течение недели.