Что нужно знать о заработке на криптовалютном рынке

Разнообразие и интенсивное развитие финансового инвестиционного рынка привлекает вкладчиков. Особенно интересный сектор – это рынок цифровых валют. Основным его активом является Bitcoin, но пользуются популярностью и альткоины.

Эксперты Бинанс отмечают, что в связи с такой популярностью цифровых денег становятся востребованы разные финансовые инструменты, которые необходимы для торговли, обмена и вкладывания в инвестиции.

Альткоины, которые пользуются популярностью

Прежде всего нужно отметить Ethereum. Криптовалюта, которая занимает сегодня 2-е место после Биткоина. Среди русскоязычных пользователей она известна как «Эфир» или «Эфириум». Эта валюта прошла быстрый «карьерный рост». Были сильные проседания, но Ethereum всегда восстанавливался и показывал положительную динамику роста. Так, например, в декабре 2018 года альткоин торговался ниже чем 100 $. Его резкий подъем начался в 2020 году, и максимум достиг 4 168 $.

Другие альткоины, на которые также нужно обратить внимание – это:

Binance Coin;

Cardano;

Tether;

Solana и др.

Эти и другие альткоины могут стать частью инвестиционного портфеля инвестора, но, чтобы начать работать на рынке, необходимо сделать несколько важных шагов.

Что нужно, чтобы начать инвестировать в криптовалюту

Прежде всего, необходимо найти надежную брокерскую компанию на портале, который посвящен брокерам, почитать отзывы из разных источников, а затем связаться с брокером, чтобы он смог сделать специальный счет для работы на рынке.

Затем нужно определиться с инвестиционным портфелем, который поможет собрать специалист. В него могут войти приносящие прибыль ликвидные альткоины и как основной актив Bitcoin.

Инвестор также должен знать о том, что криптовалюты очень чувствительны к заявлениям людей или корпораций, которые имеют серьезное влияние в финансовом секторе. Так, например, после поста в социальной сети Twitter Илона Маска, генерального директора Tesla, мало известный актив Vikings Chain прибавил почти 50%, прибавила также и другая валюта — Floki Inu. К таким скачкам валют инвестор должен относиться спокойно и не должен сразу начинать покупать малоизвестные активы из-за заявлений мировых лидеров. Такая «игра» может закончиться банкротством.

Необходимо также обращать внимание на заявления лидеров, на их серьезность. Если это пост о космонавтах, которые высадились на Луну и нашли там корабль викингов и после этого Vikings Chain начал расти, то стоит задуматься, будет ли такой рост стабилен и постоянен, как у «Эфириума». А если какое-нибудь государство со стабильной экономикой принимает в свою расчетную систему альткоин, то в этом случае можно смело инвестировать в валюту.

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