Журналистка Ася Казанцева и писатель Александр Пелевин приедут на фестиваль в Новосибирск

В ноябре в Новосибирске пройдёт книжный фестиваль «Сверхновая книга», на котором организаторы пообещали выступления научной журналистки Аси Казанцевой и писателя Александра Пелевина.

Книжный фестиваль «Сверхновая книга» пройдёт в новосибирском лофт-парке «Подземка» с 12 по 14 ноября.

Как анонсируется на сайте фестиваля, в мероприятии примут участие 22 спикера. В их числе — научная журналистка Ася Казанцева, которая прочитает лекцию «Как учиться эффективно» и ответит на вопросы собравшихся, а также победитель премии «Нацбест» в 2021 году Александр Пелевин, он представит свою новую книгу «Покров-17».

В программу фестиваля также вошли читка пьесы Алексея Понедельченко «От отбоя до подъёма» в исполнении артистов новосибирского «Первого театра», а также литературные дискуссии и встречи с писателями. Всё это пройдёт на территории трёх локаций.

В рамках мероприятия также ожидается книжная ярмарка, где будут представлены 45 российских издательств.

Как отмечают организаторы, на фестиваль смогут попасть все желающие, однако необходимо будет соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Напомним, осенью в Новосибирске отменили концерт рэпера Face, который должен был состояться в лофт-парке «Подземка» 1 октября. Сам артист объяснил срыв мероприятия давлением властей.