Потепление до +4 ожидается в Новосибирской области

Первые холода в Новосибирской области сменятся резким потеплением – в ближайшие дни температура воздуха в регионе установится в диапазоне от -7 до +4 градусов.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в понедельник, 8 ноября, в Новосибирской области ночью ожидается -2…-7 градусов, днём будет от -1 до +4. Ветер юго-западный, 6-11, местами с порывами до 18 метров в секунду. На дорогах местами гололедица.

Согласно долгосрочному прогнозу «Яндекс.Погоды», в областном центре до конца недели дневная температура воздуха будет сохраняться в пределах от -2 до +3 градусов, минимальная ночная температура составит -5 градусов. В пятницу, 12 ноября, днём похолодает до -6 градусов, ночью – до -7…-8. В выходные, по данным сервиса, днём ожидается от -3 до -5, ночью — -5…-6.

Напомним, из-за обильного снегопада в начале недели с новосибирских улиц вывезли более 570 кубометров снега.