Мэр Новосибирска выписался из больницы после болезни коронавирусом

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выписан из больницы после лечения от коронавирусной инфекции. Об этом «Континенту Сибирь» сообщил пресс-секретарь градоначальника Глеб Черепанов 7 ноября.

Как рассказал представитель мэра, Анатолий Локоть был выписан из медучреждения накануне.

«Анатолий Евгеньевич выписан из больницы вчера, сегодня он уже побывал на церемонии возложения цветов на площади Ленина, у Монумента Славы (по случаю годовщины Великой Октябрьской социалистической революции) и на выставке участника Великой Отечественной войны, почётного жителя Новосибирска Вениамина Чебанова в кинотеатре «Победа», — сообщил «Континенту Сибирь» пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов в воскресенье.

Как сообщалось, мэр Новосибирска Анатолий Локоть был госпитализирован с коронавирусом 23 октября. Градоначальник рассказал в Instagram, что переносит заболевание в лёгкой форме благодаря вакцинации, которую он прошёл в марте.