Организатор концертов Мэрилина Мэнсона и Стаса Михайлова в Новосибирске умер от коронавируса

Один из основателей новосибирской компании «РИМ», директор крупного продюсерского центра «Сибирские гастроли» Виктор Захаренко умер от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили друзья Захаренко в социальных сетях 7 ноября.

О смерти одного из создателей новосибирского рекламного агентства «РИМ», директора продюсерского центра «Сибирские гастроли» Виктора Захаренко сообщила, в частности, новосибирский художник Наталья Павлушина в соцсети Facebook 7 ноября.

«В 4 утра пришла горькая весть», — написала Наталья Павлушина, которая также сообщила, что 55-летний Виктор Захаренко болел коронавирусом. По её словам, незадолго до смерти Захаренко стало лучше, но затем его состояние резко ухудшилась.

Дата прощания с Виктором Захаренко пока не объявлена.

Виктор Захаренко родился 1 ноября 1966 года в Перми. Он получил известность как директор продюсерского центра «Сибирские гастроли», который занимался организацией концертов российских и зарубежных известных исполнителей в Новосибирске. В их числе — так и не состоявшееся выступление Мэрилина Мэнсона, срыв которого вызвал широкий общественный резонанс в 2014 году.

Кроме того, вместе с бизнесменом Марком Василенко Виктор Захаренко создал агентство «РИМ», которое в своё время являлось одним из ключевых игроков на рынке наружной рекламы в Новосибирске. После размолвки с компаньоном Захаренко занялся продюсерской деятельностью.

В 2015 году Виктор Захаренко баллотировался в новосибирский горсовет по округу №5, однако победу на округе одержал Юрий Похил. В этом же году Захаренко получил предложение возглавить муниципальное учреждение, управляющее киноконцертным комплексом имени Маяковского, но отказался от такого варианта.