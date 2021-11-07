В Омске ищут специалистов по проверке QR-кодов

Вакансия контролёра QR-кодов появилась в Омске. Работник должен будет проверять документ о прохождении вакцинации на входе в торговые комплексы города.

Соответствующая позиция появилась, в частности, на сайте по поиску работы hh.ru.

Как следует из описания, работник должен будет проверять наличие QR-кода на входе в один из торговых комплексом города. От соискателя требуются такие качества, как внимательность, стрессоустойчивость и ответственность.

В одном из объявлений также сообщается, что для выполнения обязанностей контролёра необходимо иметь собственный смартфон с функцией считывания QR-кодов. За смену работнику предлагается оплата в размере 1 000 – 1 500 рублей.

Система QR-кодов действует в Омске с 4 ноября. Подтверждение вакцинации требуется при посещении заведений общепита и торговых центров. В последних ограничения не действуют в продовольственных магазинах, аптеках, салонах связи и парикмахерских.

Напомним, в Новосибирской области система QR-кодов заработает 8 ноября. Ранее предполагалось, что новое ограничение начнёт действовать 25 октября, однако его введение было перенесено, чтобы жители успели пройти вакцинацию. Согласно новому постановлению главного санитарного врача региона, свидетельство о получении прививки необходимо будет предъявлять в заведениях и на мероприятиях, где количество собравшихся превышает 100 человек.