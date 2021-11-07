Жительницу Новосибирской области вытащили из-под рухнувшего полотка

Юлия Моисеева
 
Обрушение полотка в Татарском районе
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Потолочное перекрытие обрушилось на жительницу села Киевка Татарского района Новосибирской области в ночь на 7 ноября. Женщину вытащили из-под завалов с переломами.

Сообщение о ЧП, в результате которого под рухнувшим потолком в одноэтажном частном доме оказалась женщина 1961 года рождения, поступило в воскресенье в 00:35, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным ведомства, в комнате частично обрушилось потолочное перекрытие.

«В течение нескольких минут на место вызова прибыли подразделения пожарно-спасательной части МЧС России. Личный состав дежурного караула извлёк из-под завалов женщину и передал бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшая госпитализирована в центральную районную больницу с ушибами и переломами различной степени тяжести», — сообщили в МЧС.

Отмечается, что спасательные работы длились 20 минут. На месте происшествия работали 18 сотрудников МЧС, было использовано шесть единиц техники.

Напомним, в августе в Новосибирске обрушилась стена на территории неэксплуатируемой школы в Дзержинском районе.

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