За сутки в Новосибирской области COVID-19 заразилось в четыре раза больше жителей, чем выздоровело

На 6 ноября в регионе зарегистрировано 73 177 случаев заражения коронавирусной инфекцией, а в инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 или подозрением на него госпитализированы 3 654 пациента.

По данным регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 390 новых случаев заражения COVID-19, что на 9 случаев больше, чем за предыдущие сутки. В это же время выздоровело от коронавирусной инфекции почти в четыре раза меньше пациентов – 98 человек.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 73 177 случаев заражения коронавирусной инфекцией, включая 7 207 детей, 54 611 случаев полного выздоровления, а также 3 464 смертей от COVID-19. За последние сутки от короновирусной инфекции скончались 15 жителей региона в возрасте от 35 лет до 91 года.

В настоящее время в медучреждения Новосибирской области с диагнозом COVID-19 или с подозрением на него госпитализированы 3 654 пациента, в том числе 60 детей. Из них – 318 пациентов находятся в реанимации, 49 – подключены к аппаратам ИВЛ. На текущий момент в Новосибирской области сделано уже 2 781 674 ПЦР-теста.

Напоминаем читателям, что в конце октября в регион поступила крупнейшая за всё время пандемии партия в 1000 кислородных концентраторов. Кроме того, власти Новосибирской области приняли пакет дополнительных мер по противодействию коронавирусной инфекции, которые вступили в действие с 30 октября.