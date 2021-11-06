Власти Новосибирской области закупили отечественные планшеты для врачей

46 четырехядерных планшетов Aquarius Сmр NS220 приобретены правительством Новосибирской области для медиков, которые наблюдают на дому пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией.

Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области закупило 46 отечественных планшетных компьютеров на общую сумму 2 359 800 рублей. Согласно информации на сайте госзакупок, стоимость одного планшета Aquarius Сmр NS220 по данному контракту составляет 51 300 рублей.

Партия компьютерной техники предназначена для врачей Городской поликлиники №2 в Новосибирске, куда планшеты должны поступить к 20 декабря. Планируется, что компьютеры будут использоваться врачами, которые осуществляют наблюдение за больными коронавирусной инфекцией, проходящими лечение на дому.

Планшетные компьютеры Aquarius Сmр NS220 обладают характеристиками на уровне современных иностранных аналогов: 4 Гб оперативной памяти, 32 Гб встроенной памяти. Размер сенсорного экрана составляет 10,1 дюйм. В планшет встроено две камеры – фронтальная на 2.0/5.0МП и тыловая 5.0/8.0МП. Аккумуляторная батарея имеет ёмкость в 1000 мАч. Планшеты по контракту идут в комплекте с чехом и антивирусом.

Напоминаем читателям, что на 5 ноября в инфекционных стационарах Новосибирской области с диагнозом или подозрением на COVID-19 находились 3 625 человек, в том числе 56 детей. Также многие пациенты, заболевание которых протекает в лёгкой форме, проходят лечение от коронавирусной инфекции на дому под наблюдением участковых терапевтов. В связи с нарастанием количества заболевающих COVID-19 с 30 октября по 7 ноября в Новосибирской области были введены дополнительные антиковидные меры.