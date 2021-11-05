Власти Алтайского края решили не продлевать режим нерабочих дней в регионе

Василий Попов
 
Нерабочие дни в Алтайском крае
Фото Михаила Перикова

Власти Алтайского края приняли решение не продлевать нерабочие дни в регионе из-за коронавируса, сообщает пресс-служба правительства края.

С 8 ноября Алтайский край вернется к обычному рабочему графику. Решение об этом было принято 5 ноября в ходе заседания регионального оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

«Введенный по указу президента страны период нерабочих дней завершится в воскресенье, с 8 ноября начнется полноценная рабочая неделя, а в школах возобновится учебный процесс», — указано в сообщении.

Уточняется, что по предложению Роспотребнадзора в Алтайском крае будет расширен перечень организаций, посетить которые можно только по QR-кодам. В пресс-службе правительства региона отметили, что введение этой меры в торговых и торгово-развлекательных центрах в крае позволило увеличить темпы вакцинации граждан от коронавируса.

Максимальный показатель вакцинации в крае был зафиксирован 3 ноября, когда за сутки от заболевания привились 11,7 тыс. человек. По данным регионального министерства здравоохранения, ежесуточно свыше 10 тыс. жителей края проходят вакцинацию от коронавируса.

В пресс-службе регионального правительства отметили, с 15 ноября в Алтайском крае QR-коды будут необходимы для посещения, в частности, театров, кинотеатров, концертных залов, цирков. Документ станет обязательным на входе в бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санатории.

В список также входят заведения общественного питания, за исключением обслуживания навынос без посещения зала обслуживания, деятельности заведений, осуществляющих организацию питания для работников предприятия.

При этом уточняется, что  ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе продолжает оставаться тяжелой.

Напомним, власти в Томской области продлили режим нерабочих дней до 15 ноября. По словам губернатора региона Сергея Жвачкина, одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений.

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