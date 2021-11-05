Еще 381 случай заражения COVID-19 выявили в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Новосибирской области выявили 381 случай заражения коронавирусом. От заболевания скончались 11 пациентов.

За прошедшие сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли одиннадцать пациентов в возрасте от 51 до 93 лет (днем ранее —14). В инфекционных стационарах с диагнозом или подозрением на COVID-19 находятся 3 625 человек, в том числе 56 детей. В отделениях реанимации лечится 341 человек, искусственная вентиляция легких требуется 48 пациентам.

За все время пандемии коронавируса в Новосибирской области зарегистрировали 72 787 случаев заражения COVID-19, в том числе у 7 136 детей. 54 513 пациентов полностью выздоровели, 3 446 — скончались.

В Алтайском крае за минувшие сутки заболевание выявили у 498 человек, от коронавируса скончались 22 пациента. В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 находятся 3 928 человек. Тяжело переносят заболевание 856 пациентов, из них на аппаратах ИВЛ находятся 300 человек. Всего в регионе зарегистрировали 90 989 случаев заражения коронавирусом. 63 239 человек выздоровели, умерли 6 423 пациента.

В Кузбассе за сутки зарегистрировали 321 случай заражения COVID-19, скончались пять пациентов. Медицинскую помощь в регионе получают 2 236 человек с диагнозом COVID-19, в стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 16 698 жителей региона. С начала пандемии коронавируса в Кузбассе зарегистрировали 65 178 случаев заражения коронавирусом, 61 460 человек выздоровели, 1 482 —скончались.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.

В Новосибирской области продлили режим повышенной готовности до конца декабря из-за коронавирусной инфекции. В регионе введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан от заболевания, а также действует система QR-кодов для посещения некоторых организаций и массовых мероприятий.