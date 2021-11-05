Три здания Военного города в Новосибирске признаны памятниками культурного наследия региона

Сразу три объекта Военного городка №17 в Октябрьском районе Новосибирска были признаны памятниками культурного наследия региона, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. Здания подлежат особой охране государства.

В перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Новосибирской области, вошли здания столовой и склада-ледника Военного городка №17 в Новосибирске. Здание госпиталя включено в реестр как объект культурного наследия регионального значения в качестве памятника.

По словам начальника государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елены Медведевой, работы по установлению историко-культурной ценности объектов проводились авторским коллективом Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия региона.

«По результатам проведенных работ в инспекцию представлены положительные заключения для признания памятниками культурного наследия зданий столовой (2 корпуса) 1913 года постройки и склада-ледника 1913 года постройки. <…> В отношении здания госпиталя, построенного в 1910-1913 гг., расположенного по адресу г. Новосибирск, ул. Воинская, 1, к. 2, Военный госпиталь 425 Минобороны РФ, к. 105, представлен положительный акт государственной историко-культурной экспертизы, проведенной для включения данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова отметила важность работы по установлению историко-культурной ценности отдельных объектов региона, обладающих признаками объектов культурного наследия.

Отметим, при содержании и использовании объектов культурного наследия собственник зданий обязан поддерживать их в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. Он также обязан не допускать проведения работ, изменяющих облик объектов, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер, не использовать их под склады, объекты производства и лаборатории, связанные с не неблагоприятным для объекта культурного наследия режимом.

Напомним, Военный городок №17 был построен в начале XX века. Свыше 30 зданий на его территории признаны памятниками истории регионального значения. Городские власти намерены развивать Военный городок. В Новосибирске существует несколько концепций развития территории Военного городка, одна из них — создание патриотического парка.