52% жителей Новосибирска выступили против продления нерабочих дней

Большинство опрошенных жителей Новосибирска выступили против продления нерабочих дней из-за коронавируса, сообщили в исследовательском центре портала SuperJob.

52% жителей Новосибирска, поучаствовавших в опросе, высказались против продления нерабочих дней, введенных из-за ситуации с коронавирусом. За данную меру выступили 22% респондентов, затруднились однозначно ответить 26% жителей города.

«В Новосибирске только 22% жителей города ответили, что выступают за продление локдауна в городе. Это один из самых низких показателей по России, и 14-й результат в рейтинге. Больше противников оказалось только в Ростове-на-Дону и Казани», — указано в исследовании.

Согласно исследованию, 52% опрошенных россиян не хотят продления данной меры. За увеличение количества нерабочих дней выступили 26% респондентов. При этом люди в возрасте до 24 лет поддерживают введение дополнительных «выходных» немного чаще остальных — 29%.

Отметим, SuperJob провел еще один опрос среди жителей России с целью узнать, как респонденты относятся к нелегальной работе в период локдауна. Уточняется, что 15% опрошенным встречались организации, индивидуальные предприниматели или самозанятые, которые по закону должны быть закрыты в период нерабочих дней, но продолжают работать. 57% респондентов не сталкивались подобным, 28% затруднились или не захотели отвечать на вопрос.

«Подпольную деятельность во время локдауна одобряет каждый третий россиянин, столкнувшийся с ней. 28% эта ситуация раздражает, но они понимают, что у некоторых предпринимателей просто нет иного выхода: «Они тоже люди. Им тоже надо на что-то кормить детей». И лишь 15% раздражены до такой степени, что хотят нажаловаться», — сказано в исследовании.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Мэрия Новосибирска запустила опрос об «антиковидных каникулах» с целью узнать, как горожане относятся к массовой вакцинации от заболевания и новым ограничительным мерам.

На момент публикации материала в опросе приняли участие свыше 1,3 тыс. человек. Согласно промежуточным результатам опроса, более 66% респондентов отрицательно относятся к массовой вакцинации, 78% считают, что прививка от COVID-19 должна быть добровольной.