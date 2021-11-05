Землетрясение в 6,2 балла произошло под Новосибирском

В Новосибирской области произошло землетрясение. Интенсивность в эпицентре достигла 6,2 балла.

Землетрясение произошло вечером 4 ноября примерно в 300 км к юго-западу от Новосибирска, сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

Очаг явления зафиксировали в Краснозерском районе Новосибирской области вблизи сел Казанак и Конево. Рядом находятся несколько озер.

Магнитуда землетрясения составила 4,9, интенсивность подземного толчка в эпицентре достигла 6,2 балла по шкале MSK-64.

Напомним, в октябре на Алтае произошли два землетрясения. Подземные толчки зафиксированы в районе многолетнего очага сейсмоактивности у границы с Монголией.