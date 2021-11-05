Президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова 29 октября проинспектировала участок по производству «ТВС-Квадрат» на Новосибирском заводе химконцентратов и рассказала о планах развития предприятия.

29 октября глава топливного дивизиона ГК «Росатом» совершила рабочий визит в Новосибирск. В ходе поездки Наталья Никипелова встретилась с сотрудниками Новосибирского завода химконцентратов, одного из двух фабрикационных предприятий ядерного топливного цикла, входящих в состав «ТВЭЛа», и вручила награды лучшим работникам предприятия.

Не остались без внимания президента топливной компании «ТВЭЛ» созданный на заводе участок по производству тепловыделяющих сборок (ТВС) ядерного топлива западного дизайна «ТВС-Квадрат» (в российских реакторах используются ТВС шестигранной формы сечения, а в реакторах «западного типа» – квадратного сечения – «КС»), цех производства металлического лития и другие производственные площадки предприятия.

Глава топливного дивизиона ГК «Росатом» провела производственное совещание по ключевым вопросам развития НЗХК с руководством завода и о многих из принятых решений рассказала в ходе пресс-конференции, прошедшей в этот же день в информационно-выставочном центре предприятия.

Президент ТВЭЛа выразила удовлетворенность выручкой НЗХК, которая по итогам 2020 года составила порядка 9 миллиардов рублей. В последующие годы прогнозируется ее увеличение уже до 12 миллиардов рублей в год.

По словам президента топливной компании, в планах развития одного из крупнейших предприятий реального сектора Новосибирской области – организация уже не опытного, а промышленного производства ядерного топлива «ТВС-Квадрат» и его коммерческих поставок для европейских АЭС.

Напомним, что в 2016 году ТВЭЛ и компания Vattenfall Nuclear Fuel AB (Швеция) подписали контракт на поставку ядерного топлива конструкции «ТВС-Квадрат» для атомной электростанции «Рингхальс». За время, прошедшее с момента заключения этого контракта НЗХК отработал технологии производства «ТВС-Квадрат» и готов производить и поставлять на экспорт до 60 тепловыделящих сборок в год.

Наталья Никипелова рассказала, что до конца 2021 года производство НЗХК будет квалифицировано, что позволит предприятию выйти на поставки коммерческого топлива «ТВС-Квадрат» для европейских АЭС. «На прошлой неделе мы ездили к ним (в Швецию – «КС») на переговоры, и я на этих переговорах говорила, что мы завершили создание производства на НЗХК под поставки коммерческого топлива «ТВС Квадрат». Я надеюсь, что ковидные ограничения нам позволят осуществить прием шведской делегации, которая должна приехать сюда (на НЗХК – «КС») для квалификации созданного нами производства», – отметила Наталья Некипелова.

Президент топливной компании «ТВЭЛ» также сообщила о планах нарастить мощности по производству ядерного топлива «ТВС-Квадрат» на НЗХК в пять раз: «Сейчас это промышленное производство имеет мощности до 60 ТВС (тепловыделящих сборок) в год, и у нас в планах расширение до 300 ТВС в год».

НЗХК также принимает активное участие и в проекте замкнутого ядерного топливного цикла «Прорыв», который в настоящее время реализуется в Томской области. В частности, именно на НЗХК создан производственный участок по изготовлению ТВС для имитационной зоны ядерного реактора «БРЕСТ». Глава топливного дивизиона ГК «Росатом» добавила, что фабрикация ядерного топлива для реактора «БРЕСТ» будет производиться на месте, но все комплектующие для ТВС – дистанционирующие решётки, каркасы, головки и хвостовики топливных кассет будут поставляться с НЗХК.

Президент «ТВЭЛа» напомнила, что топливная компания постоянно совершенствует технологические процессы по изготовлению ядерного топлива, в том числе и в части повышения их безопасности. «В закрытых городах нет радиофобии, а вот в городах типа Новосибирска некая боязнь от нахождения почти что в центре города предприятия атомной промышленности есть», – отметила Наталья Некипелова. Между тем, по ее словам, все этапы работы с «открытым ураном» – то есть с топливными таблетками до снаряжения ими тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) и их сварки, – локализованы на НЗХК в предельно защищённом помещении площадью порядка 200 квадратных метров. Поэтому у жителей Новосибирска нет совершенно никаких оснований опасаться наращивания производства ТВС на заводе.

Говоря о перспективах развития неядерных направлений бизнеса, глава «ТВЭЛа» особо выделила планы по увеличению объёмов производства на НЗХК металлического лития. Наталья Никипелова констатировала, что сегодня Новосибирский завод химконцентратов – единственный в России поставщик подобной продукции, а в ближайшем будущем, по мнению экспертов, металлический литий покажет огромный рост спроса из-за применения в следующем поколении аккумуляторов (в том числе автомобильных).

В связи с этими прогнозами планируется техническое перевооружение литиевого цеха НЗХК и наращивание к 2030 году объёмов выпускаемой этим цехом продукции в четыре раза. «У нас сейчас реализуется проект по расширению этих мощностей. Сейчас мы производим 250 тонн металлического лития в год, завершается проект расширения до 350 тонн в год, и сейчас на выходе проект расширения этого производства до 1000 тонн в год. Мы думаем, что это произойдет ближе к 2030 году», – сообщила Наталья Никипелова.

Генеральный директор НЗХК Алексей Жиганин добавил, что сейчас на заводе также заканчивается техническое перевооружение участка, производящего детали из алюминиевых сплавов для исследовательских реакторов. Планируется, что после модернизации этот производственный участок НЗХК полностью закроет потребность всей атомной отрасли РФ в комплектующих из алюминиевых сплавов. Алексей Жиганин не исключил возможности изготовления на упомянутом участке даже слитков из алюминиевых сплавов, используемых в качестве исходного сырья для создания соответствующих деталей.

На вопрос «Континента Сибирь» о том, участвует ли НЗХК в производстве оборудования для топливно-энегетического комплекса – одном из направлений неядерной продукции, который также стоит в перечне приоритетов развития АО «ТВЭЛ», Наталья Никипелова ответила, что в настоящий момент такая работа на предприятии не ведётся, но «НЗХК-инжиниринг вполне может в этом участвовать». «Я думаю, что это одна из точек роста, которая могла бы ещё здесь (на НЗХК – «КС») быть», – дополнила свою мысль президент топливной компании.

Наталья Никипелова кратко рассказала и в целом о планах «ТВЭЛа». Она заявила, что на сегодня топливная компания в целом занимает «первое место в мире по обогащению урана, 40% мирового рынка по обогащению, и больше, чем у нас, его нет нигде». По словам главы топливной компании, «ТВЭЛ» намерен сохранить за собой мировое лидерство по обогащению урана. Также в планах топливного дивизиона госкорпорации «Росатом» выйти на второе место по объёмам фабрикации топлива (производства ТВС для ядерных реакторов – «КС»).

Одновременно с развитием ядерного направления бизнеса топливная компания прилагает значительные усилия для диверсификации производимой продукции с ростом доли неядерного сектора в структуре выручки компании. Наталья Никипелова рассказала, что «ТВЭЛ» развивает эти производства не только ради повышения экономической устойчивости, но и в порядке социальной ответственности перед жителями моногородов. По словам главы топливного дивизиона ГК «Росатом», рост автоматизации на всех этапах производства ядерного топлива приводит к неизбежному сокращению персонала. Широкий спектр новых неядерных производств ТВЭЛа призван помочь сохранить за трудящимися их рабочие места.