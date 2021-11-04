В Новосибирской области экс-кандидата в депутаты Госдумы приговорили к штрафу за встречу с избирателями

Куйбышевский районный суд Новосибирской области 4 ноября наложил штраф в размере 10 тысяч рублей на кандидата в депутаты Госдумы РФ от КПРФ Андрея Жирнова за проведение встречи с избирателями, о которой он, по мнению суда, «не уведомил в установленном порядке».

О решении Куйбышевского районного суда главный редактор «Вацап ТВ» Андрей Жирнов сообщил в своем канале на YouTube. Экс-кандидат в депутаты Госдумы рассказал, что 8 сентября он проводил в Куйбышеве встречу с избирателями. В это время в полицию Куйбышева поступило заявление о том, что Жирнов проводит в городе незаконное массовое мероприятие, что в условиях ковидных ограничений считается грубым нарушением. По словам экс-кандидата, это было сделано сторонниками «Единой России».

«Я признан виновным в проведении незаконного массового мероприятия, – сообщил на своем YouTube-канале Андрей Жирнов. – И оштрафован на 10 тысяч рублей. Напомню, что этим незаконным массовым мероприятием была названа моя встреча как кандидата в депутаты Госдумы с избирателями».

Главред «Вацап ТВ» заверил, что будет обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. «В Новосибирской области создан нехороший прецедент. Встреча кандидата в депутаты с избирателями – это не просто право, это обязанность. И вдруг эта обязанность признается незаконным массовым мероприятием. Это абсурд», – заявил Андрей Жирнов.

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