Число заболевших коронавирусом в Новосибирской области продолжает расти

По данным оперативного штаба на утро 4 ноября в регионе зарегистрировано 72 406 случаев коронавируса. За сутки в Новосибирской области COVID-19 выявлен еще у 392 человек. Полностью выздоровели 54 459 пациентов (+187 за сутки).

За прошедшие сутки коронавирус унес жизни четырнадцати пациентов – это семь мужчин в возрасте от 42 до 86 лет и семь женщин в возрасте от 52 до 80 лет. Всего в регионе от коронавируса с начала пандемии умерли 3 435 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 3 561 пациент, в том числе 57 детей. В отделениях реанимации находятся 343 человека. На ИВЛ – 57 пациентов.

За сутки с жалобами на ОРВИ в поликлиники области обратились 3 695 человек.

Как сообщалось ранее, правительство Новосибирской области одобрило продление ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, до 31 декабря. В регионе введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан и действует система QR-кодов. Кроме того, в области проходят усиленные проверки по соблюдению ограничительных мер.

В Красноярском крае за сутки обнаружили коронавирус еще у 718 человек, 30 пациентов умерли от COVID-19. В Омской области коронавирусной инфекцией заболели еще 567 человек, 9 пациентов умерли. В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 492 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, умерли 30 человек. В Кузбассе – 312 новых случаев заражения, четыре пациента скончались. В Томской области выявлено 241 случай заражения COVID-19.