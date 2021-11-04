В Новосибирске завели очередное уголовное дело на одного из руководителей красноярской секты

Следователи Пятого следственного управления (с дислокацией в г. Новосибирске) ГСУ СК России завели уголовное дело о мошенничестве на одного из руководителей «Церкви последнего завета» Владимира Ведерникова. Ему вменяют причинение ущерба бюджету Красноярского края в размере более 5 млн рублей.

О возбуждении новых уголовных дел сообщил телеграм-канал «Борус», затем информация появилась в других пабликах и телеграм-каналах. По информации источников «Боруса», В. О. Ведерников, будучи учредителем и директором средней школы «Истоки», где обучают детей адептов «Церкви последнего завета», с 2017 по 2019 годы предоставил в Министерство образования Красноярского края ложные сведения о затратах учреждения на заработную плату сотрудникам, которые фактически в школе не работали. На основании недостоверных сведений на банковские счета школы перечислялись бюджетные средства, которые впоследствии Ведерников переводил уже на личный банковский счет. Общий ущерб от его действий оценен более чем в пять миллионов рублей. В отношении Владимира Ведерникова было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России. Официального подтверждения этой информации от Следственного комитета на момент написания новости еще не было.

Кроме того, в отношении задержанных ранее руководителей «Церкви последнего завета» Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова возбуждены новые уголовные дела за умышленное причинение среднего и тяжкого вреда здоровью адептам.

Напомним, руководителей крупной красноярской секты, известной как «Община Виссариона», арестовали в Новосибирске в сентябре 2020 года. По версии следствия, представители организации применяли психологическое насилие к своим последователям, часть из которых в результате получили тяжкий вред здоровью. Кроме того, они привлекали деньги граждан в целях извлечения дохода от религиозной деятельности.

Есть мнение, что общине симпатизируют некоторые представители политической элиты Красноярского края, в том числе арестованный в сентябре прошлого года экс-министр сельского хозяйства региона Дмитрий Маслодудов. Напомним, Маслодудов был задержан по подозрению в получении взятки после обысков, которые прошли в ведомстве по делу о госконтрактах на тушение пожаров.