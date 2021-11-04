Омские власти попросили миллиарды рублей для строительства нового международного терминала Омского аэропорта

Правительство Омской области попросило у федеральных властей 1,8 млрд рублей на возведение международного терминала в аэропорту Омск-Центральный к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году в Новосибирске и Омске, сообщает ТАСС.

Новый международный терминал Омскому аэропорту необходим для увеличения пропускной способности авиаузла и приема гостей из-за рубежа. «Нам необходимо построить быстровозводимый терминал для приема международных рейсов. Там сумма приличная, 1 млрд 800 млн вместе с сетями и благоустройством. Это можно сделать в течение полугода», – цитирует информагентство слова губернатора Омской области Александра Буркова, сказанные им на совместном заседании региональных организационных комитетов по подготовке и проведению в 2023 году первенства мира по хоккею среди юниоров.

По словам заместителя председателя правительства Омской области Татьяны Дерновой, на строительство самого терминала требуется 990 млн рублей, остальные средства будут направлены на закупку оборудования, обустройства территории и подъездных путей. Сейчас, отметила она, в омском аэропорту всего два выхода на посадку и очень тесные места ожидания посадки для пассажиров.

Участвовавший в совещании первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров заявил, что этот вопрос требует проработки, и напомнил, что бюджет РФ уже сформирован, и все средства распределены.

По информации правительства Омской области, достигнута договоренность с авиакомпанией S7 об организации 14 рейсов для перелетов команд-участниц чемпионата между Новосибирском и Омском. Также авиаперевозчик запустит на этот период три дополнительных рейса в день для болельщиков и гостей. Оба субъекта РФ должны будут предусмотреть в своих бюджетах софинансирование рейсов в размере 4,7 млн рублей.

Недавно «Континент Сибирь» рассказывал, что пассажиропоток в сентябре 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на авианаправлении Новосибирск-Омск вырос на 48,1%.

В ноябре 2021 года сразу три авиаперевозчика открывают чартерные рейсы из Новосибирска в курортные города Египта. В то же время S7 Airlines начинает выполнять прямые регулярные рейсы из трёх городов Сибири на остров Пхукет (Таиланд).