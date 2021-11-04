В Новосибирске пойдут под суд организаторы подпольного казино

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении двух новосибирцев, которых обвиняют в организации азартных игр в интернете. Уголовное дело с утвержденным прокураторой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

Подпольное казино, которое организовала молодая пара (мужчина 27 лет и женщина 25 лет), следователи накрыли два года назад. «Следствием установлено, что в период времени до 29 апреля 2019 года обвиняемые с целью незаконного обогащения, в нарушение требований федерального законодательства, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, незаконно организовали и проводили в нежилом помещении, расположенном на улице Станиславского, 17 в Ленинском районе города Новосибирска, азартные игры с использованием игрового оборудования вне игровой зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет», – сообщил СК.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по городу Новосибирску «преступная деятельность обвиняемых была пресечена, а используемое игровое оборудование – изъято».

До суда фигуранты дела находились на свободе по подписке о невыезде. Вину в совершении инкриминируемых преступлений они не признали. Тем не менее, следствие уверено, что собранная им доказательная база будет достаточной для вынесения обвинительного приговора.

3 ноября стало известно, что в Санкт-Петербурге задержан учредитель новосибирского «Похоронного дома «Некрополь» Сергей Якушин, обвиняемый в даче взяток. В этот же день был выпущен из-под стражи арестованный по делу о взятках бывший глава комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрий Лобыня.