«Боинг» с горящим двигателем приземлился в Новосибирске

Грузовой самолёт Boeing-747 совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту «Толмачёво» вечером 3 ноября. Как сообщил Telegram-канал Mash Siberia, у него загорелся двигатель.

По данным канала, самолёт запросил посадку через 11 минут после вылета, который он совершил в 20:58. У машины загорелся левый двигатель.

«Перед посадкой экипаж отключил аварийный двигатель. Система потушила возгорание автоматически во время полёта. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Воздушное судно направлялось в катайский город Циндао, на борту находились пять членов экипажа.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Толмачёво», самолёт летел в Китай из города Льежа в Бельгии транзитом через Новосибирск. Воздушное судно принадлежит авиакомпании ASL Airlines Belgium.

Пока самолёт остаётся в Новосибирске. Как долго он задержится в «Толмачёво», неизвестно, сообщили также в пресс-службе аэропорта.

Напомним, утром в новосибирском аэропорту «Толмачёво» экстренно приземлился самолёт из-за ухудшения самочувствия пассажирки. Женщину увезли на скорой с инфарктом.

3 ноября также произошло крушение самолёта Ан-12 под Иркутском. Восемь человек, находившиеся на борту, погибли.