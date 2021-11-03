Половина Затулинского жилмассива в Новосибирске осталась без света из-за повреждения кабеля

Жители Затулинского жилмассива в Новосибирске пожаловались на отключение электроэнергии вечером 3 ноября. Без света остались несколько улиц.

По словам жителей Затулинки, свет отключен в домах на улицах Зорге, Громова и Петухова, а также во взрослой и детской поликлиниках.

Как сообщили в социальных сетях, авария произошла в результате повреждения кабеля.

«Рабочие перерубили кабель и оставили без света полрайона», — сообщают местные жители в группе «АСТ-54» «ВКонтакте».

Сейчас аварию устраняют сотрудники Горэлектросетей. Специалисты сообщили, что свет поступит в дома не раньше 22 часов.

Обновление информации: в 21:58 жители жилмассива сообщили о восстановлении поступления электроэнергии.

Напомним, в октябре из-за прорыва трубы в Новосибирске был обесточен крупный бизнес-центр.