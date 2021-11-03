Мэрия Новосибирска готовит комплексную реконструкцию площади Калинина

В мэрии Новосибирска 3 ноября обсудили дизайн-проекты стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести» и благоустройства площади им. Калинина. В муниципалитете уверены, что новый концепт площади должен стать проектом согласия для всех горожан. «Континент Сибирь» узнал подробности дизайн-проектов.

Презентация дизайн-проектов стелы в честь присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести» и реконструкции площади Калинина прошла по поручению мэра Новосибирска Анатолия Локтя, который еще 25 октября на своей странице в Instagram предложил горожанам обсудить проект, а также попросил депутатов города и области поддержать проект благоустройства. В обсуждении дизайн-проектов 3 ноября приняли участие структурные подразделения мэрии, депутаты горсовета, представители новосибирских ВУЗов и общественных организаций, связанных с организацией дорожного движения.

Как рассказал заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии – начальник управления архитектурно-художественного облика города мэрии Новосибирска, главный архитектор города Александр Ложкин, дизайн стелы разработан Российским военно-историческим обществом (РВИО), которое выиграло конкурс на разработку проекта. Оно же и изготовит памятник. Стела будет представлять собой классический четырёхгранный штык. Две его грани будут выполнены из нержавеющей стали, две другие – из матового стекла с внутренней подсветкой. На грани из нержавеющей стали методом лазерной гравировки нанесут изображения эпизодов трудового подвига новосибирцев. По словам главного архитектора, фотографии военных лет уже подготовлены музеем Новосибирска и переданы РВИО. Основание стелы по проекту опоясывает мультимедийный экран, на котором в круглосуточном режиме будут транслироваться хроники военных лет и праздничная символика.

Дизайн проект благоустройства Площади Калинина 1 of 3

«Высота стелы – 30 метров, она самая высокая среди аналогичных стел в других городах (сегодня у РВИО в работе еще 44 стелы). Это не наша задумка, это решение разработчиков проекта, после того как они посетили Новосибирск и увидели площадь, на которой будет установлена стела» – отметил Александр Ложкин. Памятник установят в центре площади Калинина на возвышении. Для этого планируется насыпать искусственный холм высотой 1,5 метра. Венчать вертикальный столб будет герб Новосибирска (требование прописано в указе президента РФ). Пешеходный доступ к стеле не предусмотрен. Впрочем, как пояснил главный архитектор, прорабатывается возможность остановки у стелы экскурсионного трамвая (в центре площади Калинина – трамвайное кольцо).

Дизайн благоустройства площади Калинина представил руководитель группы архитекторов проекта Алексей Хохлов (основным проектировщиком выступал МП «МЕТРО МиР» и архитектурное бюро Алексея Хохлова). Разработчики разделили площадь на 5 зон. В четырех из них у входа в метрополитен предлагается сделать места для встреч, которые оборудуют скамейками, лавками и урнами. В пятой зоне рядом с бывшим проектным институтом будет небольшая зона отдыха, где возможно установят качели. В непосредственной близости от велодорожек, которые проложат по тротуарам вокруг площади Калинина, предполагаются парковки для велосипедов и шеринговых самокатов. Пешеходные зоны и велодорожки отделены друг от друга зелеными насаждениями. Павильоны на остановках общественного транспорта авторы проекта предлагают заменить на новые, соответствующие дизайн-коду Новосибирска. Также проектом предусмотрены места для нестационарной торговли и общественных туалетов.

Алексей Хохлов остановился отдельно на нюансах каждой из зон. Например, парковочные карманы перед зданием по Красному проспекту, 159. Сегодня они используются под «склады на колесах» для товара, который продают тут же на стихийном рынке. Разработчики проекта предлагают здесь сделать парковку платной с ограничением в ночное время. По их мнению, это должно помешать возникновению рынка на прежнем месте после реконструкции. А вот в южной части площади по проекту будет расположена смотровая площадка в сторону стелы для проведения экскурсий.

По всей площади Калинина проектировщики предлагают изменить места размещения парковок, а для маломобильных групп населения заложили в проект перепады и уклоны покрытий тротуаров и предусмотрели укладку тактильной плитки для слабовидящих.

При обсуждении дизайн-проекта большинство замечаний касалось оптимизации транспортных и пешеходных потоков, так как площадь Калинина в первую очередь – один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов города. «Организация дорожного движения должна стать одной из основных статей проекта, – отметил заместитель мэра Олег Клемешов. – Необходимо промоделировать транспортные потоки и с учетом результата выстраивать дальнейшую работу». А профессор Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета Алексей Гудков обратил внимание, что велодорожки плохо сочетаются с плотным пешеходным трафиком от выходов метро до остановок общественного транспорта. «Это может привести к столкновению пешеходов и велосипедистов или самокатчиков», – предположил Алексей Гудков. Отвечая профессору, Алексей Хохлов отметил, что эти нюансы можно отрегулировать при дальнейшей отработке проекта.

Начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин поддержал идею разработчиков проекта в части парковок: «При организации парковочных мест на кольце и ул. Перевозчикова необходимо предусмотреть меры, запрещающие превращать стоянку в место несанкционированной торговли с колес».

Глава Центрального округа Сергей Канунников обратил внимание авторов проекта, что при озеленении нужно проработать возможность посадки крупномеров с учетом существующих коммуникаций. Ему тут же ответила вице-мэр – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова. По ее словам, недавно делегация мэрии изучала опыт Екатеринбурга, который использует технологию высадки крупномерных деревьев с корневыми ограждениями на территориях с плотными подземными коммуникациями. «Мы намерены применить этот опыт на участках площади Калинина», – рассказала вице-мэр.

Как заметила во время обсуждения Анна Терешкова, дизайн-проект – это первый шаг в череде предстоящих работ, связанных с установкой стелы. «Мы к этому проекту относимся серьезно, я бы даже сказала с особым пиететом. Именно поэтому решили не просто установить стелу, как того требует указ президента, а полностью благоустроить территорию вокруг. Сделать это место знаковым для всего Новосибирска», – отметила вице-мэр. После одобрения архитектурно-художественного дизайна площади Калинина настанет очередь разработки проектно-сметной документации. На этой стадии проводят исследования, в том числе просчитывают транспортную логистику, и вносят корректировки в проект. По словам Анны Терешковой, будут созданы рабочие группы по направлениям: по транспорту, по озеленению и так далее. «Мы на рабочих группах отработаем до мелочей весь проект. Он должен быть проектом согласия для всех горожан. Чтобы открыв стелу, мы все испытали гордость от того, что сделали», – выразила надежду Анна Терешкова.

«Проект благоустройства самой площади необходимо выполнить комплексно, с учетом замечаний специалистов и предложений жителей», – поддержал коллегу и Александр Ложкин. Он сообщил участникам обсуждений, что дизайн-проекты стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести» и благоустройства площади Калинина будут представлены на обсуждение городского сообщества на сайте «Электронная демократия Новосибирской области».