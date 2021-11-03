Подозреваемый во взятках учредитель новосибирского похоронного бюро задержан в Санкт-Петербурге

Учредитель новосибирского «Похоронного дома «Некрополь» Сергей Якушин, объявленный в федеральный розыск в прошлом году, задержан в Санкт-Петербурге. По версии следствия, он давал взятки патологоанатому за рекламу своего бизнеса родственникам умерших.

Объявленного в федеральный розыск учредителя новосибирского похоронного агентства задержали возле дома на улице Рубинштейна 2 ноября, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу. По данным источников агентства «Интерфакс», речь идёт об учредителе ООО «Похоронный дом «Некрополь» Сергее Якушине, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о даче взяток (ч.5 ст.291 УК РФ).

Сейчас задержанный находится в отделе полиции Центрального района Санкт-Петербурга.

По версии следствия, с 2011 по 2019 год Якушин через посредников передавал взятки заведующему патологоанатомическим отделением новосибирской городской больницы №1 Михаилу Козяеву на общую сумму более 1,2 млн руб. За эти деньги патологоанатом информировал родственников умерших об услугах «Некрополя».

В 2020 году Якушин был объявлен в федеральный розыск, в связи с чем следствие приостановило уголовное дело в его отношении, а Козяев был приговорён к штрафу на сумму 4,5 млн руб. – он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. По данным суда, сотрудник медучреждения получал взятки от представителей двух похоронных агентств.

Как сообщали «Континенту Сибирь» родственники Сергея Якушина в августе 2020 года, бизнесмен на тот момент ни от кого не скрывался и находился на лечении.

В 2019 году генеральный директор «Похоронного дома «Некрополь» Родион Якушин заявлял о давлении на свой бизнес со стороны силовых структур. В это же время был арестовал директор компании «Ритуальное хозяйство» Виталий Калюжин. По словам Родиона Якушина, задержанным участникам ритуального рынка поступают угрозы с целью добычи «нужных» показаний.