В Новосибирской области участили проверки ограничительных мер и системы QR-кодов

В Новосибирской области продолжаются контрольные мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований против распространения коронавируса. В регионе увеличили количество проверок в местах скопления людей, сообщили в областном правительстве.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона в среду, усиленные проверки проходят в торговых центрах, на предприятиях общественного питания, в фитнес-клубах, на концертных площадках и спортивных мероприятиях, а также в кинотеатрах.

Напомним, жителям Новосибирской области рекомендовано воздержаться от посещения мест массового скопления людей, иметь при себе QR-код для входа на спортивные и культурные мероприятия, а также соблюдать масочный режим.

Итоги проверок по соблюдению ограничительных мер, проведенных за неделю региональными органами исполнительной власти совместно с Роспотребнадзором и полицией, были подведены 3 ноября в правительстве Новосибирской области на совещании под руководством заместителя губернатора Сергея Сёмки.

С 28 октября по 2 ноября министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области совместно с Управлением Роспотребнадзора и ГУ МВД по Новосибирской области проверило более 800 объектов, в том числе 720 организации в крупных торговых центрах, 50 отдельно стоящих объектов торговли и общественного питания, 36 организаций, расположенных на улице Ленина, 3, а также три кинотеатра. По итогам рейдов на физических лиц и предпринимателей составлено 22 административных протокола.

На транспорте сотрудники областного минтранса провели 12 рейдовых мероприятий – административные протоколы за нарушения составлены на 18 физических лиц и трёх перевозчиков.

Кроме того, министерство ЖКХ и энергетики региона проверило 37 объектов торговли и три предприятия сферы услуг. По итогам рейда возбуждено четыре административных производства. В результате проверки также стало известно, что сотрудники МАСС провели санитарную обработку 60 подъездов многоквартирных домов.

Министерство экономического развития региона проверило 21 гостиницу, областное министерство культуры провело 10 рейдовых мероприятий, в том числе в учреждениях культуры и в зоопарке, а минстрой региона провёл семь рейдов. В результате составлены протоколы на двух юридических лиц и одного гражданина.

Как сообщалось ранее, правительство Новосибирской области одобрило продление ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, до 31 декабря. В регионе введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан и действует система QR-кодов.