368 жителей Новосибирской области заразились COVID-19 за сутки

По данным оперативного штаба, в Новосибирской области за минувшие сутки выявили 368 случаев заболевания коронавирусом. От заболевания скончались двенадцать пациентов.

На 3 ноября в Новосибирской области зарегистрирован 72 014 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 54 272 новосибирца полностью выздоровели, 3 421 — скончались.

За минувшие сутки в регионе умерли двенадцать пациентов: четверо мужчин в возрасте 44 года, 70 лет, 72 года и 79 лет и восемь женщин в возрасте 52 года, 59 лет, 62 года, 71 год, 73 года, 79 лет, 82 года, 87 лет. В инфекционных стационарах с диагнозом или подозрением на коронавирус находятся 3 643 пациента, в том числе 57 детей. В отделениях реанимации лечатся 332 человека, искусственная вентиляция легких требуется 51 пациенту.

В Алтайском крае за сутки заболевание выявили у 484 человек, умерло 30 жителей региона. В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 находятся 3 953 человека. Тяжело переносят заболевание 866 пациентов, на аппаратах ИВЛ находятся 292 человек. Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 89 999 человек. 62 692 пациента выздоровели, 4 995 — скончались.

В Кузбассе за минувшие сутки выявили 309 случаев заражения COVID-19, от заболевания скончались 5 пациентов. Медицинскую помощь в регионе получают 2 132 человека с диагнозом COVID-19, в стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 18 410 жителей региона. С начала пандемии в Кузбассе зарегистрировали 64 545 случаев заражения коронавирусом, 60 940 человек выздоровели, 1 473 —скончались.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом в Новосибирской области ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. За отказ от вакцинации сотрудников организацийбудут отстранять от работы и переводить на дистанционный режим.

Также в регионе начала действовать система QR-кодов для посещения некоторых организаций и массовых мероприятий. Из-за коронавируса губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил перенести празднование Дня единства на более поздний срок, либо провести его в онлайн-формате.