Перепись населения в Новосибирской области прошли около 1,5 млн человек

Всероссийская перепись населения на портале Госуслуг продлена до 14 ноября, в ближайшие дни переписные пункты начнут работать в торговых центрах Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Как проходит переписная кампания в регионе обсудили 2 ноября на очередном заседании в областном правительстве комиссии по проведению Всероссийской переписи населения на территории Новосибирской области, которое провел первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

«Полученные в ходе переписи данные составят основу управленческих решений, которые будут приниматься в ближайшие годы в регионе. От полноты и результатов переписи зависят доходы, финансирование, субсидии территориям. Поэтому заявить о себе стране и пройти перепись нужно обязательно», – отметил Юрий Петухов.

Наиболее высокие темпы проведения опроса населения в настоящее время отмечаются в муниципальных районах области, где она практически завершена.

«В 19 районах переписано 70-89% населения. В Венгеровском, Карасукском, Кочковском, Здвинском районах, а также городском округе Кольцово переписью охвачено более 90% от численности населения», – сообщил руководитель Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области Михаил Ференец.

По информации Новосибирскстата, перепись в регионе прошли почти 1,5 млн человек, что составляет более 50% жителей области.

Принять участие в переписи можно несколькими способами: заполнить переписные анкеты самостоятельно на портале Госуслуг, в МФЦ, на переписных участках, а также дождаться переписчика дома. При этом не нужно показывать никаких документов.Также, для удобства жителей региона, пройти перепись и заполнить анкету станет возможным в торговых центрах, где в ближайшее время начнут работать переписные пункты. Для участия в переписи на портале Госуслуг необходимо только иметь стандартную или подтвержденную учетную запись. После окончания опроса формируется QR-код, подтверждающий участие в переписи, который нужно будет показать переписчику.

Предварительные итоги переписи населения Росстат опубликует в апреле 2022 года, окончательные итоги – в IV квартале 2022 года. Подробная информация о переписи представлена на официальном сайте Всероссийской переписи населения.