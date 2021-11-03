Центральный районный суд Новосибирска 3 ноября вынес приговор бывшему заместителю руководителя клиники имени Мешалкина Евгению Покушалову, обвиняемому в миллиардных растратах при госзакупках.

Как сообщили в Центральном районном суде, Евгений Покушалов признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

«В период с 2015-2019 гг. Евгений Покушалов совместно с другими участниками и руководителями коммерческих организаций создал для семь подконтрольных фирм условия для победы на аукционах, проводимых учреждением в целях закупки по государственным контрактам медицинских товаров на общую сумму более 7,8 млрд рублей. При этом ему и другим фигурантам удалось похитить бюджетные денежные средства в размере почти 1,9 млрд рублей, перечисленные организациям за поставленные товары по завышенным в ходе совершения фиктивных посреднических сделок ценам», — говорится в сообщении суда.

Суд приговорил Евгения Покушалова к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в 400 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что Евгений Покушалов выступил с последним словом в суде 29 октября, где раскаялся и попросил смягчить ему наказание, напомнив о своём вкладе в науку. Как рассказал на суде Евгений Покушалов, в преступный сговор его втянуло руководство медучреждения. По его словам, в группировку, помимо представителей клиники, входили директора фармкомпаний.

Прокуратура требовала для Евгения Покушалова наказания в виде 3,5 лет колонии общего режима. Суд также взыскал две его квартиры в США, не указанные в документации Покушалова о доходах.

Бывший замдиректора клиники Мешалкина Евгений Покушалов обвиняется по части 4 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере) за растрату почти 1,9 млрд руб. Он проходит фигурантом по уголовному делу экс-директора медучреждения Александра Караськова и его жены Ирины Бойцовой, обвиняемых в хищении 1,3 млрд руб. при поставках оборудования. Супруги были задержаны в июне 2019 года.

Добавим, что в мае 2020 года, фигурант уголовного дела Евгений Покушалов стал советником председателя СО РАН Валентина Пармона. Помимо этого, он стал заместителем генерального директора по науке и развитию сети клиник «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ).