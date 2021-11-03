Известный архитектор и реставратор Александр Кулаков умер в Новосибирске

В Новосибирске скончался архитектор, реставратор I категории, член Союза Дизайнеров России, директор Центра по сохранению объектов культурного наследия ФГБОУ ВО «НГУАДИ имени А.Д. Крячкова» 61-летний Александр Кулаков. Среди его объектов реставрации НОВАТ и здание Главпочтампта.

Сообщение об этом появилось на сайте архитектурного университета.

«Александр Николаевич посвятил жизнь сохранению объектов культурного наследия. За годы профессиональной деятельности выполнил научно-исследовательские и проектные работы по сохранению и воссозданию многих значимых объектов культурного наследия. Коллектив университета выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Николаевича», — говорится в сообщении.

Среди его объектов реставрации здание Новосибирского театра оперы и балета, Деловой дом на ул. Ленина,1, Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, Дворец культуры им. Горького, Здание Главпочтампта, Мемориальный сквер павших в годы гражданской войны, здание Городского торгового корпуса, где 14 декабря 1917 года была провозглашена Советская власть и многие другие.

Прощание с Александром Кулаковым состоится 5 ноября 2021 года в здании новосибирского крематория.