Следователи проверяют информацию о невыплате зарплаты охранникам стройки четвёртого моста в Новосибирске

Следователи в Новосибирске проверяют информацию о невыплате зарплаты сотрудникам частного охранного предприятия, работающим на стройке четвёртого моста через Обь. По сообщениям СМИ, с охранниками не рассчитались за два месяца.

Следственные органы СКР по Новосибирской области инициировали доследственную проверку информации о невыплате заработной платы сотрудникам частного охранного предприятия. Как сообщили в СУ СКР по Новосибирской области 2 ноября, согласно сообщениям СМИ, работодатель задолжал им денежное вознаграждение за два месяца.

«Следователем территориального следственного органа в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении следственного комитета.

Как следует из публикации НГС от 1 ноября, речь идёт о сотрудниках частного охранного предприятия, работающих на стройплощадке четвёртого моста через Обь. По сообщению издания, порядка 90 охранников направили коллективную жалобу в трудовую инспекцию Москвы в связи с невыплатой зарплаты за сентябрь и октябрь. Сотрудники предприятия также отказались от выполнения своих обязанностей с 21 октября.

Напомним, летом на застройщика четвёртого моста через Обь – группу «ВИС» поступали жалобы от новосибирского муниципального предприятия «Метро МиР», обвинившего компанию в прорыве коллектора, и строительного эксперта, который усмотрел серьёзные нарушения при выполнении работ.