Губернатору Красноярского края прочат отставку

В средствах массовой информации появилась информация о возможности досрочной отставки губернатора Красноярского края Александра Усса, срок полномочий которого истекает лишь в 2023 году. При этом ряд источников утверждает, что Усс готовится ко второму сроку управления регионом.

Губернатор Красноярского края Александр Усс может уйти в отставку этой осенью или весной 2022 года, сообщили «Ведомости» 2 ноября со ссылкой на источники в Кремле и Администрации президента России, а также на «собеседника, близкого к полпредству в Сибирском федеральном округе».

По версии издания, решение об отставке главы Красноярского края может быть принято из-за недостаточных показателей доверия к губернатору, а также в связи с другими индикаторами, которые отслеживает Кремль.

Однако, по информации источников «Континента Сибирь» в Красноярском крае, после парламентских выборов у многих сложилось впечатление, что Усс намерен переизбираться на второй срок. Напомним, по итогам выборов 17-19 сентября в Красноярском крае «Единая Россия» набрала 34,5% голосов, партия также лидировала по одномандатным округам.

Как сообщалось, отставки Александра Усса ждали ещё весной, когда намечалась встреча губернатора с президентом России Владимиром Путиным.