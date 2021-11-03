Новосибирские предприниматели в пандемию проведут конференцию в Лондоне

В начале декабря в Лондоне анонсирована конференция про экологичное продвижение бизнеса и личного бренда BEC Conference. Ее организаторами выступили новосибирские предприниматели – основатель федеральной сети салонов лазерной эпиляции LaserLove Кира Долгова и основатель лофта P4ELA, школы маркетинга Big Marketing School Елизавета Автушенко.

Идейным вдохновителем и соорганизатором конференции стала Кира Долгова, основатель федеральной сети LaserLove (305 студий) и сооснователь сети закусочных Cheburek.me (более 175 точек). В этом году она посещала Великобританию и после возвращения в Новосибирск решила провести в этой стране бизнес-конференцию. Партнером выступила Елизавета Автушенко, основатель лофта P4ELA и федеральной школы маркетинга Big Marketing School. На планы предпринимателей не повлияла пандемия коронавируса – в аккаунте конференции в Instagram организаторы пояснили, что готовы помочь потенциальным участникам с оформлением виз в Великобританию.

Комментируя тему конференции, организаторы отмечают, что термин «экологичность» – это не про здоровый образ жизни, не про отдельную субкультуру, а про сегодняшнее время, про персонализацию во всем, про экономику формата People to people. «Экологичный маркетинг — это про отношения. О гармоничных продажах, а не о навязывании себя и своего продукта. Его цель – не разовые продажи, а выстраивание долгосрочного сотрудничества с клиентом», – отмечают организаторы.

Хедлайнером конференции заявлен Гарретт Джонстон, популярный в России бизнес-тренер и эксперт в сфере маркетинга. Ранее он был директором по стратегическому маркетингу в МТС и «РоснаноМедИнвест», занимал пост советника президента Х5 Retail Group по стратегическому маркетингу.

Организаторы отмечают, что конференция рассчитана, во-первых, на собственников предприятий сегмента МСБ, чей бизнес не растет, и у которых нет понимания, как продвигать компанию с помощью современных технологий. Во-вторых, на экспертов, продвигающихся самостоятельно, но не знающих, как это сделать правильно. Среди других категорий потенциальных участников организаторы видят бренд-менеджеров, пиар-специалистов, маркетологов, SMM-специалистов и блогеров.

Напомним, что ранее сеть Cheburek.me Киры и Александра Долговых объявила о планах по выходу на рынок США.