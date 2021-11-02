Дорожные службы приступили к уборке снега в городе в круглосуточном режиме без выходных и праздничных дней. С улично-дорожной сети уже вывезено 577 куб. метров снега. Для обработки дорожного покрытия было использовано 21,6 тонны «Бионорда» и 957,5 тонны противогололедной смеси из отсева горных пород.

По сообщению пресс-центра мэрии Новосибирска, за прошедшие сутки на уборку дорог города в дневную и ночную смены было задействовано 230 единиц техники.

«Готовность техники в настоящее время составляет 72 %, в течение следующей недели доведем до 80-85 % – оставшуюся технику переоборудуем для работы в зимних условиях, – поделился заместитель начальника управления автомобильных дорог Евгений Антонов. – Укомплектованность кадровым составом составляет: по механизаторам и водителям порядка 70 %, дорожным рабочим – 60 %. Также заключаются договоры на привлечение самосвальной техники для вывоза снега».

На зимний сезон 2021-2022 годов дорожными службами приобретено 50 тыс. тонн песко-соляной смеси из отсева горных пород и запланировано докупить еще 10 тыс. тонн, а также 5,5 тыс. тонн реагента «Бионорд».

В муниципалитете добавили, что в каждом районе подготовлены площадки для временного складирования снега. Кроме того, в предстоящий зимний сезон на ул. Широкой будет работать снегоплавильная станция. Ее услугами в зимнее время по концессионному договору будут пользоваться МКУ «ДЭУ-1», «ДЭУ-3» и «ДЭУ-4».

Напомним, что по состоянию на начало 2021 года дефицит снегоуборочной техники в Новосибирске превышал имеющийся автопарк. В конце августа мэр Анатолий Локоть сообщил, что в этом году для города планируется закупить 20 новых снегоуборочных машин. Кроме того, для зимней уборки улиц муниципалитет собирается привлечь организации, имеющие в распоряжении соответствующую технику, на условиях аутсорсинга.