Силовики отработали предотвращение терактов в Новосибирске (ФОТО)

В Новосибирске прошли учения по предотвращению терактов, в том числе в региональном волейбольном центре «Локомотив Арена». Об этом 2 ноября сообщили в Управлении ФСБ России по региону.

Как рассказали в ведомстве, учение «Метель» по пресечению, минимизации и ликвидации последствий теракта в региональном волейбольном центре «Локомотив Арена» прошло в рамках деятельности Национального антитеррористического комитета в Центральном районе Новосибирска.

Кроме того, силовики проверили антитеррористическую защищённость объекта администрации в Ленинском районе города, там также прошли учения.

В мероприятиях приняли участие представители УФСБ, пограничного управления ФСБ, ФСО, ГУ МВД, УТ МВД, ГУ ФСИН, ГУ МЧС, Росгвардии, СУ СК России и правительства Новосибирской области.

«В ходе учений отработаны алгоритмы реагирования силовых структур и органов власти, оперативных и экстренных служб на возможные террористические угрозы, при обнаружении взрывоопасных предметов и опасных веществ. Проведены плановые проверки готовности специальных служб и правоохранительных органов к проведению контртеррористической операции», — говорится в сообщении УФСБ России по Новосибирской области.

Напомним, в сентябре после сообщений о минировании проверяли новосибирские суды. Также в марте неизвестные угрожали взорвать мэрию города.