Четырнадцать человек умерли от COVID-19 за сутки в Новосибирской области

В Новосибирской области за минувшие сутки от COVID-19 скончались четырнадцать жителей Новосибирской области. Всего от заболевания в регионе умерли 3 409 человек.

По данным оперативного штаба на 2 ноября, в Новосибирской области зарегистрировано 71 646 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 54 089 пациентов полностью выздоровели, 3 409 — скончались.

За минувшие сутки от опасной инфекции скончались двое мужчин в возрасте 83 года, 86 лет и двенадцать женщин в возрасте 44 года, 54 года, 53 года, 57 лет, 57 лет, 66 лет, 67 лет, 68 лет, 69 лет, 72 года, 78 лет, 82 года.

Заболевание выявили у 345 жителей региона (днем ранее — 334). В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 или подозрением на него госпитализированы 3 596 пациентов, в отделениях реанимации находятся 299 человек. Искусственная вентиляция легких требуется 51 пациенту.

В Кузбассе, по данным на 2 ноября, за сутки выявили 307 случаев заражения коронавирусом, скончались четыре пациента. Медицинскую помощь получают 2 084 больных COVID-19, в стационарах, обсерваторах и на домашней двухнедельной изоляции находятся 18 581 человек.

В Алтайском крае последние сутки зарегистрировано 474 новых случаев COVID-19, от заболевания скончались 32 жителя региона. В инфекционных госпиталях с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 3 947 пациентов. Тяжело переносят заболевание 860 человек, 291 подключены к аппаратам ИВЛ.

Добавим, что из-за обострения коронавирусной ситуации власти Новосибирской области решили продлить режим повышенной готовности до 31 декабря. Также глава региона Андрей Травников не исключил, что, в случае, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, возможно введение новых ограничений. Помимо этого, в Новосибирской области уже готовят новое антиковидное ограничение — снизить возрастной порог для пожилых людей, которым предписана самоизоляция. Если ранее речь шла о не прошедших вакцинацию гражданах старше 65 лет, теперь самоизоляцию планируется ввести для невакцинированных граждан, старше 60 лет.